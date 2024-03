Bégayer / Habitant / Delphine Dora / Bière Noire L’Embobineuse Marseille, samedi 23 mars 2024.

Bégayer / Habitant / Delphine Dora / Bière Noire ♫♫♫ Samedi 23 mars, 21h00 L’Embobineuse 8€ + 2€ d’adhésion annuelle

Bégayer

no-folklore quintet // Murailles music // FR

Évohé bègue’ s’achemine vers une composition ouverte et très improvisée, située quelque part entre les patterns de Morton Feldman, les bandes d’orchestres nigérianes Ogene, les supplications post-punk de la no-wave new-yorkaise, l’insolence rieuse des musiques populaires d’Italie du nord, les chants yodels rituels des moines de Java, la poésie contemporaine, les musiques improvisées…

https://begayer.bandcamp.com/album/pr-ambule-b-gue-vol-1

Habitant

bouts de bois // autotune et minilogue // AB RECORDS CH

Autotune et bouts de bois

En 2019, elles fondèrent Habitant, duo électronique. L’une apporta un rack multi-effets voix qu’elle avait eu pour son anniversaire et des bouts de bois, puis un ordinateur. L’autre amena un synthétiseur et des poésies en letton. Le résultat s’écoute sur le label AB records qui a sorti leur première K7, Jésus, une fille moderne, en octobre 2022.

https://abrecords.bandcamp.com/album/j-sus-une-fille-moderne

https://m.soundcloud.com/user-210809327

Delphine Dora

piano, voix, field recordings, silence // FR

Delphine Dora est une musicienne, compositrice et improvisatrice française. Travaillant principalement avec des instruments à clavier (piano, orgue à tuyaux, clavier électronique…), sa musique s’est enrichie ces dernières années par l’ajout de field recordings à ses compositions. La voix est également un de ses instruments de prédilection, puisant tantôt dans la langue des poètes, tantôt dans une langue imaginaire, une langue libérée de tout signifiant, une voix fragile et incarnée, archaïque, mystique et libre, mais aussi des voix plurielles et mutantes qui s’incarnent en elle. Sur scène, elle utilise des instruments tels que le piano, l’orgue ou les claviers, et sa voix, des boucles, des effets divers et des sons mystérieux. Ses performances sont généralement improvisées et uniques, utilisant la voix et des instruments acoustiques ou électroniques, selon le lieu et le contexte.

Ses récentes collaborations sur des enregistrements/live incluent : Sophie Cooper, Mocke, Michel Henritzi, Andrew Chalk, Emmanuelle Parrenin, Anaïs Tuerlincks, Josephine Foster, Aby Vulliamy, Sylvia Hallett, Valentina Magaletti, Roxane Metayer…..

https://delphinedora.wordpress.com/

https://delphinedora.bandcamp.com/album/as-above-so-below

Bière Noire

neofolk indus Throatruiner FR

21h. 8€ + 2€ adh.

