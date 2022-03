Begard : portes ouvertes écoles bilingue Ecole Bilingue Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Ecole Bilingue, le samedi 30 avril à 10:00

La maternelle ouvre ses portes de 10h à 12h le samedi 30 avril. Venez découvrir la future école de vos enfants et rencontrer l’équipe enseignante ainsi que les parents d’élèves bénévoles qui pourront répondre à vos questions. Portes ouvertes école bilingue publique Ecole Bilingue 22140 Bégard, France Bégard Côtes-d’Armor

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:00:00

