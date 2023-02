TOUPOIL, La BD-Nature des enfants, en signature au Festival NATUR’ARMOR, 22140 BÉGARD, Côtes d’Armor. Complexe sportif et scolaire de Bégard Bégard Catégories d’Évènement: Bégard

Serge Monfort, auteur de la série TOUPOIL, dédicacera ses albums dont le dernier paru au printemps 2022 : La Nuit des Blaireaux, pour ses lecteurs de 6-8 ans (+ ou – !!).

Complexe sportif et scolaire de Bégard, 3 février 2023 10:00, Bégard

Gratuit pour les enfants, 3€ à partir de 16 ans.

Serge Monfort, auteur de la série TOUPOIL, dédicacera ses albums dont le dernier paru au printemps 2022 : La Nuit des Blaireaux, pour ses lecteurs de 6-8 ans (+ ou – !!). TOUPOIL est une BD d’aventures de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). C’est aussi une BD animalière d’aventures, de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui.

C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

À l'heure de la première extinction massive de la faune, due à l'activité humaine, Toupoil est aussi une BD d'actualité.

Complexe sportif et scolaire de Bégard
rue Jules Ferry, 22140 Bégard
Côtes-d'Armor

samedi 4 février – 10h00 à 17h00

dimanche 5 février – 10h00 à 18h00

