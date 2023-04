Repas à Bégadan Foyer rural, 13 mai 2023, Bégadan.

Venez participer au repas organisé par le Comité des Fêtes du Port de By.

Au menu :

– Apéritif

– Pêches au thon

– Jambon à la broche

– Flageolets

– Fromage

– Dessert

– Café

Vin compris.

Ambiance assurée.

Sur réservation jusqu’au 09.05.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Foyer rural

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and participate in the meal organized by the Comité des Fêtes du Port de By.

On the menu :

– Aperitif

– Peaches with tuna

– Ham on the spit

– Flageolets

– Cheese

– Dessert

– Coffee

Wine included.

Atmosphere guaranteed.

On reservation until 09.05

Participe en la comida organizada por el Comité de las Fiestas del Puerto de By.

En el menú:

– Aperitivo

– Melocotones con atún

– Jamón al espeto

– Flageolets

– Queso

– Postre

– Café

Vino incluido.

Ambiente garantizado.

Con reserva hasta las 09.05

Nehmen Sie am Essen teil, das vom Festkomitee des Port de By organisiert wird.

Auf dem Menüplan stehen :

– Aperitif

– Pfirsiche mit Thunfisch

– Schinken am Spieß

– Flageoletts

– Käse

– Dessert

– Kaffee

Wein ist inbegriffen.

Für gute Stimmung ist gesorgt.

Auf Reservierung bis zum 09.05

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Médoc-Vignoble