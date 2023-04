Journée du Club Taurin Arenes, 17 septembre 2023, Bégaar.

Venez participer à la Journée du Club Taurin Tartas Bégaar !

Au programme :

11h Concours de Cocarde

16h Course de seconde avec Ganaderia Mathieu Nogues et la Cuadrilla Caroline Larbere.

Arenes Chemin des Arènes

Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and participate in the Club Taurin Tartas Bégaar Day!

On the program:

11am Cocarde Contest

16h Race of second with Ganaderia Mathieu Nogues and the Cuadrilla Caroline Larbere

¡Ven y participa en el Día del Club Taurin Tartas Bégaar!

En el programa:

11h Concurso de escarapelas

16h Subcampeonato con la Ganadería Mathieu Nogues y la Cuadrilla Caroline Larbere

Kommen Sie und nehmen Sie am Tag des Taurin Clubs Tartas Begaar teil!

Auf dem Programm stehen:

11 Uhr Wettbewerb um die Kokarde

16 Uhr Rennen der Zweiten mit Ganaderia Mathieu Nogues und Cuadrilla Caroline Larbere

