Beg-Meil Paddle Cup – Coupe de France Fouesnant, 2 juillet 2022, Fouesnant.

Beg-Meil Paddle Cup – Coupe de France Fouesnant

2022-07-02 – 2022-07-03

Fouesnant Finistère

La Beg-Meil Paddle Cup se déroulera les 2 et 3 juillet 2022 à Beg Meil .

Coupe de France de stand up paddle et course de stand up paddle grand public

100 places – Test PCR de – de 3 jours exigé ou certificat de vaccination.

Teknical race de 5 km

Course longue distance de 19 km dans la baie et d’autres surprises…

Au programme de ces 2 jours !

Le samedi 2 juillet, les champions s’affronteront sur la plage de Kerambigorn pour la technical race dès 9 h, avec remise des prix à 18 h, à la cale. Vers 14 h 30, à la cale de Beg-Meil : paddle kids, avec une jauge de 50 enfants dès 8 ans, en deux catégories (8-10 ans et 11-13 ans) et deux parcours (1 et 1,5 km).

Puis aura lieu l’élection de Miss et Mister Beg-Meil Paddle Cup lors de trois épreuves ludiques : autour du paddle, de la nage sirène et de l’élégance avec quatre jurys dont Julie Niergot, la créatrice de Swim with me (première école de sirènes du Morbihan). Après le classement de la Coupe de France, un défilé de mode aura lieu sur l’esplanade vers 19 h.

– Le dimanche 3 juillet :

Le matin, tout se passe à la cale !

Avec le Défi sponsor, où les sponsors (entreprises et associations) s’affronteront par équipe sur 2 km (si intéressé(e), joindre vanessa@begmeilpaddlecup.fr).

Puis ce sera le départ de la course étape Coupe de France, sur 19 km (selon la météo). Elle longera les côtes de Beg-Meil jusqu’à la pointe du Cap-Coz. Puis les SUPeurs et SUPeuses rejoindront la pointe de Mousterlin avant de finir à la cale. Les loisirs s’élanceront sur 6 km en différentes lignes de départ dans le respect des gestes barrières.

Quelques nouveautés et animations prévues :

Pas de parade terrestre des sirènes cette année afin d’éviter un attroupement dans les rues de Beg-Meil mais une grande marche sur l’eau au profit de la SNSM qui participera à la sécurité des personnes sur l’eau.

Des stands de la SNSM et d’autres associations (Surfrider, Bretagne vivante et la réserve des Glénan) seront présents sur le site.

Samedi et dimanche, des initiations : nage de sirènes, initiations yoga paddle avec Soizic studio fit, et paddle. Avec une jauge très réduite, il faudra s’inscrire vite le jour J auprès de Soizic et Dédé de l’école fouesnantaise-de paddle Get up stand up, qui, cette année, se met à la wing . Et 20 chanceux participeront à la première course wing foil de Bretagne. Le jour est à définir sur le week-end selon la météo. La Course est supervisée par Fred Istin, le président de l’association et mis en sécurité par Marina Park de La Forêt-Fouesnant.

Le Pass sanitaire : (prévoir un test antigénique le vendredi 9 si vous n’êtes pas vaccinés) sera exigé aux participants adultes, pour les enfants il est conseillé.

Renseignements et inscriptions sur le site www.begmeilpaddlecup.fr

jean-marc@begmeilpaddlecup.fr +33 6 12 28 09 29 http://www.begmeilpaddlecup.fr/

