Plougonvelin

BEG AN DOUAR RECOIT UNE ETAPE DU KENLEUR TOUR A LA POINTE ST MATHIEU Plougonvelin, 10 août 2021, Plougonvelin. BEG AN DOUAR RECOIT UNE ETAPE DU KENLEUR TOUR A LA POINTE ST MATHIEU 2021-08-10 20:00:00 – 2021-08-10

Plougonvelin Finistère Plougonvelin Le Kenleur Tour fait une escale dans l’Enclos des Moines de la Pointe Saint-Mathieu.

Le Cercle celtique Beg An Douar vous propose musique, danse et costumes traditionnels avec des sonneurs du bagad Adarre, Les groupes de musique Bep Sort et 2d’Chak ainsi que les chants de marins de Vent du large.

Pass sanitaire obligatoire.

