[before] on se prend au jeu ? La Maison des métallos, 24 mars 2023, Paris.

Le vendredi 24 mars 2023

de 19h00 à 23h00

. payant

tarifs libres 5, 9 ou 12€ (c’est vous qui choisissez !)

Soirée festive // Parades des objets, performances de partitions, cartes chorégraphiques : suis les règles du jeu pour danser !

Les festivités débutent par la Parade des objets dans laquelle des danseurs se saisissent et animent nos objets du quotidien pour remonter l’allée de la Maison des métallos – tiré du spectacle CommUne Utopie.

On joue à expert vs. faussaire : nous devons deviner quelle proposition dansée est la bonne version, en repérant les faussaires à l’œuvre – jeu chorégraphique co-créé par les chorégraphes Rémi Héritier et Laurent Pichaud. À côté, on performe une partition pour papier kraft. Plus loin, on pioche une carte chorégraphique. On continue de jouer et de s’amuser en dansant.

Parallèlement, nous pourrons découvrir l’exposition Blank placard dance, replay réalisée dans le cadre d’une performance hors-les-murs, dont le but est de recueillir poétiquement le sens de nos revendications. Aussi, une cartographie sensible à enrichir de nos désirs. Enfin, on s’immerge dans les partitions d’artistes contemporains qu’on sera peut-être, si on est sages, amenées à suivre…

Pour finir, on se trémousse sur le dj set traditionnel jusqu’à minuit.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

