Before Nuit Blanche à Paris Rendez-Vous Paris Rendez-Vous, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 18h30 à 23h

gratuit

Street art, Danse et Performance… Paris Rendez-vous vous concocte un menu copieux pour le before de la Nuit Blanche Lancement de la marque Nuit Blanche Paris

La marque créative de la Ville de Paris La Ville de Paris lance sa nouvelle marque créative Nuit Blanche Paris.

Pour ce lancement, Nuit Blanche Paris a signé un co-branding avec la maison très créative Papier Tigre. Tout est imaginé dans leur studio, en face de la boutique et de l’atelier, rue des Filles du Calvaire à Paris. La plupart des papiers sont issus de la valorisation des déchets de la région. Et tout y est fait avec attention, et passion !

Ensemble, les deux marques ont créé un carnet NOIR pour habiller votre nuit BLANCHE ! Le tout est proposé dans une jolie pochette zippée en tissu maillé bleu transparent avec 2 super feutres Posca blanc et bleu pour débrider vos envies de dessins nocturnes.

Toutes les personnes en possession d’un cahier issu de la collaboration entre Papier Tigre x Nuit Blanche Paris auront l’opportunité de repartir avec une dédicace de l’artiste Jordane Saget.

Jordane Saget – Performance de graff Jordane Saget est un artiste contemporain et street artist basé à Paris. Tel Keith Haring dans les rues du New York dans les années 80, les œuvres de Jordane façonnent l’identité du Paris d’aujourd’hui. À Paris Rendez-vous, l’artiste Jordane Saget se munira de ses craies pour créer une œuvre spectaculaire au sein de la boutique Paris Rendez-vous. L’artiste pourrait même investir la rue de Rivoli pour dessiner un chemin jusqu’à la boutique. La Place – Performance de danse Le centre culturel Hip Hop La Place investit l’entrée de la boutique pour y réaliser une performance de danse exceptionnelle.

Le chorégraphe Michel Onomo et sa compagnie vous donnent rendez-vous pour une performance en lumières et mouvements. Le Fonds d’art contemporain – Paris Collections présente



David Horvitz – Eridanus

Œuvre du fonds d’art contemporain – Paris Collections

David Horvitz – Eridanus

Œuvre du fonds d'art contemporain – Paris Collections

Paris Rendez-vous accueille également l'œuvre de l'artiste David Horvitz, Eridanus (Paris), dans le cadre de "Rencontres Innatendues",l'exposition du Fonds d'art contemporain – Paris Collections.

Jordanne Saget

