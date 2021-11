Saint-Carreuc Saint-Carreuc Côtes-d'Armor, Saint-Carreuc Before Noël Saint-Carreuc Saint-Carreuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Carreuc

Before Noël Saint-Carreuc, 27 novembre 2021, Saint-Carreuc. Before Noël Saint-Carreuc

2021-11-27 – 2021-11-28

Saint-Carreuc Côtes d’Armor Saint-Carreuc « le Before de Noël à Saint-Carreuc »!

De nombreuses animations, restauration et vin chaud. Samedi :

13h30 – Spectacle twirling

14h45 – Démo kudorofit par Dance Mode

15h30 – Marché de Noël, concours de gâteau thème Noël

19h30 – Illumination du grand sapin !

21h – Concert de MRoad Buvette, vin chaud, galettes saucisses, bonbons Dimanche :

Bourse au jouets http://www.saint-carreuc.fr/ « le Before de Noël à Saint-Carreuc »!

De nombreuses animations, restauration et vin chaud. Samedi :

13h30 – Spectacle twirling

14h45 – Démo kudorofit par Dance Mode

15h30 – Marché de Noël, concours de gâteau thème Noël

19h30 – Illumination du grand sapin !

21h – Concert de MRoad Buvette, vin chaud, galettes saucisses, bonbons Dimanche :

Bourse au jouets Saint-Carreuc

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Carreuc Autres Lieu Saint-Carreuc Adresse Ville Saint-Carreuc lieuville Saint-Carreuc