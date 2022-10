Before la rencontre · une fiesta pour terminer le mois ! La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 25 novembre 2022

de 19h00 à 23h00

tarif CoOP 3, 6 ou 9€

Conversation sous influence, en voie de disparition ou sur la nature de la survie… des tête-à-tête sous tente pour une soirée en toute intimité. Prêt·es pour une conversation avec un·e inconnu·e ? Cette soirée est placée sous le signe de la rencontre imprévue ou provoquée par Ivana Müller. Des conversations, écrites ou non, se partagent, des rêves s’échangent, invisibles à ceux et celles qui n’y participent pas. Dans tous les espaces des Métallos, sous tente -pour l’installation Hors-champ autour de la nature- ou ailleurs dans la Maison, les liens hasardeux créés en ces circonstances finiront par former un vaste imaginaire commun. Comme une cartographie de nos relations, de leurs lois, de leurs joies… La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/les-coops-rubrique/on-interagit/2022-before-ivana-muller 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1155&lng=1

