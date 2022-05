Before Hungry Color Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Before Hungry Color Mourenx, 13 mai 2022, Mourenx. Before Hungry Color Piscine Avenue Charles Moureu Mourenx

2022-05-13 – 2022-05-13 Piscine Avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques EUR 5 En partenariat avec la Croix Rouge et La Mairie de Mourenx. Cet évènement annonce l’arrivée de la fameuse course Hungry Color qui aura lieu le 5 juin à Mourenx.

Un DJ mettra le feu au platine pendant que petits et grands s’éclateront dans les bassins, le toboggan, sur les tapis… des jeux seront proposés ainsi qu’un buffet gourmand. En partenariat avec la Croix Rouge et La Mairie de Mourenx. Cet évènement annonce l’arrivée de la fameuse course Hungry Color qui aura lieu le 5 juin à Mourenx.

Un DJ mettra le feu au platine pendant que petits et grands s’éclateront dans les bassins, le toboggan, sur les tapis… des jeux seront proposés ainsi qu’un buffet gourmand. +33 5 59 21 23 14 En partenariat avec la Croix Rouge et La Mairie de Mourenx. Cet évènement annonce l’arrivée de la fameuse course Hungry Color qui aura lieu le 5 juin à Mourenx.

Un DJ mettra le feu au platine pendant que petits et grands s’éclateront dans les bassins, le toboggan, sur les tapis… des jeux seront proposés ainsi qu’un buffet gourmand. Piscine Mourenx

Piscine Avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Piscine Avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville Piscine Avenue Charles Moureu Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Before Hungry Color Mourenx 2022-05-13 was last modified: by Before Hungry Color Mourenx Mourenx 13 mai 2022 Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques