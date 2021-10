Orléans Le 108 Loiret, Orléans Before DEFI / Louise et Michel / Cabot Cabot Le 108 Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le 108, le samedi 18 décembre à 20:00

**BEFORE DEFI** **SPECIAL SORTIE DE RÉSIDENCES** Présentation de deux groupes ayant bénéficié de résidences au 108 Le premier **Louise et Michel** en coproduction avec Les Mécanos de la Générale et DEFI. [https://www.mecanosdelagenerale.fr/](https://www.mecanosdelagenerale.fr/) en septembre 2021. Dans le cadre du fonds de soutien à la création et à l’emploi artistique de la ville d’Orléans. Le deuxième **Cabot Cabot** dans le cadre de 108°F (fonds de soutien pour résidence d’artistes au 108) [https://le108.org/chantier/108f/](https://le108.org/chantier/108f/) en août 2021. **Louise et Michel** Duo, unisson magique : effluves sonores à l’huile essentielle de gingembre, ballades mélancoliques, jazz dynamique et rock psychédélique, le tout pour oreilles curieuses, attentives et fantastiques. Raphaël Gautier : guitare électrique Sacha Gillard : Clarinette, clarinette basse [https://louiseetmichel.bandcamp.com/releases](https://louiseetmichel.bandcamp.com/releases) **Cabot Cabot** vous prend par l’oreille pour vous gueuler des belles histoires sur une musique à la fois nerveuse et délicate. Les muselières sont enlevées, y a plus qu’à laisser aboyer la meute !” Hugo Zermati : chant Irving Rhingo : guitare Victoria James Geiseler : basse Raphaël Gautier : batterie Nous partagerons donc le 108 avec La Cie Fabrika Pulsion qui organise ce même soir des représentations d’ateliers « Impros » , ce sera en 2 parties, salle C10 ou C11 au 2ème étage. En simultané. Les concerts DEFI auront lieu au garage. Horaires : Fabrika Pulsion / groupe 1 : 19h30 DEFI / Louise et Michel : 20h30 Fabrika Pulsion / groupe 2 : 20h45 DEFI / Cabot Cabot : 22h Louise et Michel en coproduction avec Les Mécanos de la Générale et DEFI. https://www.mecanosdelagenerale.fr/ en septembre 2021. Cabot Cabot dans le cadre de 108°F Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans Loiret

2021-12-18T20:00:00 2021-12-18T23:00:00

