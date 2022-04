Before DEFI : expo Mémoires Plurielles + Concert OMBRAGE Le 108 Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Before DEFI : expo Mémoires Plurielles + Concert OMBRAGE Le 108, 8 avril 2022, Orléans. Before DEFI : expo Mémoires Plurielles + Concert OMBRAGE

Le 108, le vendredi 8 avril à 19:00

Nous recevrons l’asso Mémoires Plurielles pour le 1er jour de l’exposition “Migrer au féminin” accueillie par le 108 au BOL (1er étage) jusqu’au 30/04. Pour la présentation de l’exposition “Migrer au féminin” , l’association Mémoires Plurielles invite Mme Sylvie Orlyck. Fille d’émigrés ukrainiens du début du XXème siècle, Mme Sylvie Orlyck témoignera de son parcours et de la résonance avec l’actualité…Elle nous interprétera aussi quelques chants de résistance ukrainienne ! [https://www.memoires-plurielles.org/exposition-itinerante](https://www.memoires-plurielles.org/exposition-itinerante)… Puis le jeune groupe OMBRAGE : Récemment lauréat du tremplin du Bouillon. Des influences ? Noir Désir, Nirvana, Pink Floyd … Plus d’infos et écoute sur Facebook : [https://www.facebook.com/OmbrageMusic/](https://www.facebook.com/OmbrageMusic/) YouTube : [https://www.youtube.com/channel/UCBSvgS_zB818iORA2LK8Fmg](https://www.youtube.com/channel/UCBSvgS_zB818iORA2LK8Fmg) Insta : ombragemusic

prix libre

Nous recevrons l’asso Mémoires Plurielles pour le 1er jour de l’exposition “Migrer au féminin” Puis le jeune groupe OMBRAGE : Récemment lauréat du tremplin du Bouillon. Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Le 108 Adresse 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Ville Orléans lieuville Le 108 Orléans Departement Loiret

Le 108 Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Before DEFI : expo Mémoires Plurielles + Concert OMBRAGE Le 108 2022-04-08 was last modified: by Before DEFI : expo Mémoires Plurielles + Concert OMBRAGE Le 108 Le 108 8 avril 2022 Le 108 Orléans orléans

Orléans Loiret