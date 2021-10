BEFORE DEFI avec 45 Tours de Poitrine Le 108, 19 novembre 2021, Orléans.

BEFORE DEFI avec 45 Tours de Poitrine

Le 108, le vendredi 19 novembre à 19:00

BEFORE DEFI + 45 TOURS DE POITRINE Nous présenterons cette soirée en “co-production”avec l’asso 45 tours de poitrine qui souhaitait programmer le groupe Heimat à Orléans ce jour-là. c’est à partir de 19h au 108 (garage). [https://le108.org/](https://le108.org/) Afin de couvrir les frais de production, nous proposons une entrée (Participation Aux Frais) de 5 euros. Glasszone prend forme au cours de l’été 2017. Evoluant dans un style résolument coldwave année 80, la musique de Glasszone revisite des sonorités froides et hypnotiques et pose un univers sombre et mélancolique empreint de nostalgie. [https://www.facebook.com/glasszone.music](https://www.facebook.com/glasszone.music) [https://glasszone.bandcamp.com/](https://glasszone.bandcamp.com/) Beyond Schizo est un groupe de rock , shoegaze aux multiples influences qui vont du rock des Floyd au trip hop de Bristol. D’une formation classique basse, clavier, batterie et guitares exhale un parfum de mélancolie entrecoupée de rage puissante et explosive. Les morceaux s’étirent au gré de l’inspiration des musiciens qui entrainent le public dans des voyages émotionnels à la fois sombres et chatoyants. [https://www.facebook.com/beyondschizo](https://www.facebook.com/beyondschizo) [https://beyondschizo.bandcamp.com/releases](https://beyondschizo.bandcamp.com/releases) Et le groupe présenté par l’asso “45 tours de poitrine” [https://www.facebook.com/45toursdepoitrine](https://www.facebook.com/45toursdepoitrine) Heimat (…En marge de leur activité/isme au sein de La Grande Triple Alliance Internationale de l’Est pour l’une et de Cheveu pour l’autre, Armelle O. et Olivier Demeaux façonnent avec Heimat une pop électronique singulière, mêlant mélodies orientalisantes, chant germanique et un goût prononcé pour le copié-collé-charcuté surréaliste…) Extrait de l’article issu de [https://www.baladessonores.com/featured-artist/heimat/](https://www.baladessonores.com/featured-artist/heimat/) Site du label [https://teenagemenopause.bandcamp.com/album/zwei](https://teenagemenopause.bandcamp.com/album/zwei) Article Libé [https://www.liberation.fr/…/heimat-les-annees-collages…/](https://www.liberation.fr/…/heimat-les-annees-collages…/) Chronique Mowno [https://www.mowno.com/disques/heimat-zwei/](https://www.mowno.com/disques/heimat-zwei/) Facebook [https://www.facebook.com/HeimatdieMusik/](https://www.facebook.com/HeimatdieMusik/)

5 euros

Glasszone / Beyond Schizo / Heimat

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T23:30:00