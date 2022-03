Before de Leto : Le Corbac à Casquette + Welna + Cie Tocade + Chims Sis Chalon-sur-Saône, 19 mars 2022, Chalon-sur-Saône.

Before de Leto : Le Corbac à Casquette + Welna + Cie Tocade + Chims Sis LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-03-19 – 2022-03-19 LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône

Après-midi dédié aux collaborations de LETO Punk Poésie !

__14H – 17H

Atelier sérigraphie avec Le Corbac à Casquette

Le Corbac à Casquette vous propose de réaliser des sérigraphies basées sur l’univers de LETO Punk Poésie, sur papier ou sur vos sweats / t-shirts / sacs en tissu… !

__17H – 18H

Apéro !

__18H

Performance de La Cie Tocade :

” Depuis de nombreuses années, les “Tocadiens ” ont à cœur de pouvoir proposer des projets artistiques sur le territoire avec différents partenaires (artistes et structures). Cette saison, un clip à destination de « Culture à vie » chaine culturelle crée par Onze+ au Creusot pour les anciens en EHPAD a été tourné en décembre 2021, mettant en scène des poésies sur le thème de l’hivers. Pour ce projet, nous avons poursuivi notre collaboration avec Leto Punk Poésie qui avait déjà interprété et orchestré avec Tocade la pièce Toimonhumain#regarde en 2018.

Dans la continuité de ces expériences, c’est avec plaisir que nous répondons à l’invitation de Leto pour cette carte blanche à LaPéniche le samedi 19 mars 2022, dans le cadre de la sortie de son nouvel album « Poussière d’étoile ». Ce clin d’œil est pour nous l’occasion de poursuivre et de revisiter notre création pour ce lieu chalonnais unique, mais aussi de participer aux rencontres et surprises artistiques autour de cette sortie. ”

__18H15

Performance de Welna

Performance sce´nique suscite´e par la rencontre de Le´to a` la sortie de son projet « Poussie`re d’e´toile et de diamant ».

Welna propose un voyage immersif autour de l’ univers de Le´to par une improvisation musicale (Loop, MAO, Voix) accompagne´e d’une sce´nographie vivante.

Musicienne de l’incongru, Welna a laisse´ libre cours a` son univers musical a` la fois doux et incisif au sein du groupe de hip hop “2 te^tes 2 plus” ainsi que sur plusieurs spectacle de danse improvise´e. Elle vient aujourd’hui en solo, livrant sa propre sensibilite´ au travail de LETO, explorant une poe´sie brute, sans faux semblants, une poe´sie re´solument punk.

__Collage et exposition de travaux photographiques de CHIM SIS visibles sur toute la journée, en lien avec le livre disque Poussière d’étoile :

« Un livre, l’aboutissement d’une rencontre, d’une fusion. Les photos de CHIM SIS et les textes manuscrits de Leto Punk Poésie, des univers qui font échos l’un à l’autre. Une création à l’unisson, comme une évidence. »

Le lendemain ?? :

>>> 20/03 – 16H30

LETO PUNK POÉSIE au Théâtre Piccolo de Chalon-sur-Saône

https://bit.ly/3K8Hksj

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78 http://www.lapeniche.org/

LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-09-17