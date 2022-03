Before Centre Culturel Irlandais, 5 avril 2022, Paris.

Before

du mardi 5 avril au mercredi 6 avril à Centre Culturel Irlandais

Ecrit et interprété par **Pat Kinevane** Mis en scène par **Jim Culleton** Pour célébrer une complicité de longue date avec la compagnie Fishamble (citons entre autres les pièces _Forgotten_, _Underneath_, _Silent_, _Little Gem_, _On Blueberry Hill_, toutes jouées à guichets fermés en nos murs), le CCI présente Before, nouvelle production de l’excellent Pat Kinevane et « tour de force d’une grande émotion » (_Edinburgh Festivals Magazine_). A Dublin, le jour est venu où Clery’s, grand magasin emblématique, doit fermer… pour de bon. Pontius est à l’intérieur et cherche un cadeau pour sa fille qu’il n’a pas vue depuis presque vingt ans et avec laquelle il a bientôt rendez-vous. Le voyage de ce père est à la fois beau et étrange, et l’entraîne de la solitude de sa maison des Midlands à l’agitation d’O’Connell Street. Pour certaines personnes, il est tout bonnement impossible de trouver le bon cadeau… « On est ému aux larmes bien sûr ! Kinevane est un talent rare et réellement captivant. » (***** _The Herald_)

10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Le CCI présente Before, nouvelle production de l’excellent Pat Kinevane.

