Before Campus de nuit #2 Le Cube Aix-en-Provence, vendredi 5 avril 2024.

Before Campus de nuit #2 Le Cube Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Biennale d’Aix 2024 reconduit sa collaboration entamée lors de sa première édition avec Aix-Marseille Université pour un Before résolument ouvert sur la jeunesse étudiante !

Le Campus de Nuit #2 transcende les limites habituelles du campus pour s’ouvrir à la ville tout entière, affirmant ainsi la richesse culturelle de l’Université. Dès la tombée de la nuit, chaque recoin du campus s’anime avec des performances et des créations diversifiées, toutes issues de la créativité des étudiants et des passionnés en théâtre, cinéma, danse, musique, arts plastiques… complétées par les ensembles artistiques d’AMU. Un Bal rythmé, animé par la Compagnie de la Criatura, des battles du Centre International des Arts & Cultures Urbaines et des expositions ajoutent à l’effervescence de cette nuit singulière. Des food-trucks aux saveurs locales invitent à un festin gourmand accompagné d’une symphonie musicale dans une atmosphère de joyeuse convivialité. Et pour clôturer cette effusion artistique, une session DJ sur un dancefloor invite chacun à danser jusqu’au bout de la nuit.



Une programmation du Théâtre Antoine Vitez et de la Direction Culture et Société d’Aix-Marseille-Université.



Avec le soutien de la Ville d’Aix en Provence et de la CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de Campus) d’Aix-Marseille Université. .

2024-04-05 18:00:00

2024-04-05

Le Cube 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Theatre-vitez@univ-amu.fr

