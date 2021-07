Before Bach Ploëzal, 25 juillet 2021, Ploëzal.

Before Bach 2021-07-25 17:00:00 – 2021-07-25

Ploëzal Côtes d’Armor Ploëzal

À l’origine du projet Before Bach, Erik Marchand, passé maître dans le chant traditionnel breton, et Rodolphe Burger, guitariste et chanteur de rock blues atmosphérique, offrent un univers philosophique et poétique très marqué. Leur goût partagé de l’insolite et de la singularité les ont amené à collaborer en 2004 pour la création du projet Before Bach.

Unis par un profond respect mutuel et une vraie démarche créative, Before Bach est sans aucun doute la fusion la plus convaincante entre esprit rock blues et répertoire traditionnel breton.

chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr +33 2 96 95 62 35 https://larochejagu.fr/

