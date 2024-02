BEFORE #1 MORDORFEST UNE SOIRÉE POUR SE SECOUER AVEC 4 GROUPES DE LYON, BÉZIERS ET BERLIN ! Mont Lozère et Goulet, mardi 27 février 2024.

BEFORE #1 Mordorfest une soirée pour se secouer avec 4 groupes de Lyon, Béziers et Berlin !

BEFORE #1 Mordorfest une soirée pour se secouer avec 4 groupes de Lyon, Béziers et Berlin !

> BRING ME THE AXE / Doom, sludge, stoner / Béziers

?? https://bringmetheaxe.bandcamp.com/album/bring-me-the-axe-2

> VULTURES, HYENAS AND COYOTES /Noise/nowave/punk duo-Ex-SoCRaTeS-Core / Lyon

?? https://vultureshyenasandcoyotes.bandcamp.com/

> TERESA RIEMANN / Batterie-poésie, Solo drum madness, intriguing vocals & effects / Berlin

?? https://teresariemann.bandcamp.com/…/caracoler-dans-les…

https://www.teresariemann.com/

> -1 (oui c’est bien un groupe ?? « -1 ou moins 1 » ) / Voodoo drums/vocals duo / Lyon

??https://youtu.be/Me8uvU0Nfbw?feature=shared

https://moins1.bandcamp.com/album/les-sous-sols-de-la-charit

——————————

Samedi 17 février

Salle des fêtes du Bleymard (48)

Ouverture des portes 19h | Concerts 20h

PAF 10€

Buvette & Grignotte EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 19:00:00

fin : 2024-02-27

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

