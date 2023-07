Visite guidée du Beffroi – Le Sablier Centre National de la Marionnette Beffroi – Le Sablier Centre National de la Marionnette Dives-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Visite guidée du Beffroi – Le Sablier Centre National de la Marionnette 16 et 17 septembre Beffroi – Le Sablier Centre National de la Marionnette Inauguré le 15 juin dernier, ce bâtiment emblématique de l'histoire ouvrière de Dives-sur-Mer a fait l'objet d'une importante réhabilitation. Témoin d'un siècle d'industrie métallurgique, le bâtiment construit en 1892 est un bel exemple du style architectural dominant à la fin du XIXème siècle. Il est inscrit depuis le 4 octobre 2007 au titre des Monuments historiques. Rendez-vous entre 10h et 17h. Un départ de visite toutes les 30 minutes (durée de la visite 30 minutes). Entrée libre sans inscription. Beffroi – Le Sablier Centre National de la Marionnette Rue de l'Avenir, 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie 02 31 82 72 72 https://le-sablier.org/ Parking à proximité

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

