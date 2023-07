Visite libre Beffroi Dreux, 16 septembre 2023, Dreux.

Visite libre 16 et 17 septembre Beffroi

Visite libre en présence d’agents du services Musée et Patrimoine, qui seront là pour vous orienter et vous informer.

Beffroi Grande-Rue-Maurice-Viollette 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 46 01 73 http://www.ot-dreux.fr C’est la cloche communale, qui par métonymie, donne son nom à la tour qui l’abrite. Un beffroi, probablement en bois ou de structure modeste, sert de maison de ville à Dreux dès le XIIe siècle. Au début du XVIe siècle, un nouveau beffroi est construit au même emplacement que le précédent. Seul monument de ce type en Eure-et-Loir, il fut érigé de 1512 à 1537. Cet ancien Hôtel de Ville, symbole des libertés communales dès le règne de Louis VI le Gros ouvrira ses portes exceptionnellement.

Le Beffroi, ancien hôtel de ville, fut pendant prés de quatre siècles le siège de l’administration municipale. Commencé en 1512, il ne fut terminé que 25 ans plus tard. Sa décoration, d’abord gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style renaissance au second étage. À l’intérieur, on trouve des voûtes remarquables; des cheminées monumentales ornent les salles des étages. Les combles abritent sous leur immense charpente la grosse cloche de la ville. À la fin du XIXe siècle, faute de place, les services de la mairie se déplacent dans l’ancienne Caisse d’Épargne. Zone piétonne en centre ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

