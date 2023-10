[LES BORÉALES] Récital littéraire « Consolation » Beffroi Dives-sur-Mer, 9 novembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

L’Orchestre régional de Normandie interprète la composition de Jean-Charles Richard, d’après le texte de l’écrivain suédois Stig Dagerman : « Notre consolation est impossible à rassasier ». Ce texte puissant et court, écrit en 1952, fait figure aujourd’hui de classique de la littérature scandinave, le récit d’un homme dans l’incapacité de vivre, privé de repères, en quête de liberté et d’indépendance.

Réservation obligatoire, dès le 17 octobre..

Beffroi Esplanade Francis Giffard

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Orchestre régional de Normandie performs Jean-Charles Richard’s composition, based on the text by Swedish writer Stig Dagerman: « Notre consolation est impossible à rassasier ». This short, powerful text, written in 1952, is now a classic of Scandinavian literature, the tale of a man unable to live, deprived of his bearings, in search of freedom and independence.

Reservations required from October 17.

La Orquesta Regional de Normandía interpreta la composición de Jean-Charles Richard, basada en el texto del escritor sueco Stig Dagerman: « Nuestro consuelo es imposible de saciar ». Este breve y poderoso texto, escrito en 1952, se ha convertido en un clásico de la literatura escandinava, la historia de un hombre incapaz de vivir, privado de su orientación, en busca de libertad e independencia.

Imprescindible reservar a partir del 17 de octubre.

Das Orchestre régional de Normandie interpretiert die Komposition von Jean-Charles Richard nach dem Text des schwedischen Schriftstellers Stig Dagerman: « Unser Trost ist nicht zu sättigen ». Dieser kraftvolle und kurze Text aus dem Jahr 1952 gilt heute als Klassiker der skandinavischen Literatur. Er erzählt von einem Mann, der nicht mehr leben kann, dem die Orientierung fehlt und der nach Freiheit und Unabhängigkeit strebt.

Reservierung erforderlich, ab dem 17. Oktober.

