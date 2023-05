Richerenches 1307 : La disgrâce Beffroi de Richerenches, 3 juin 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Découvrez Richerenches ! Découvrez l’histoire des Templiers ! L’histoire de Richerenches est grandement liée à la présence d’une commanderie templière du XIIe au XIVe siècle, dont quelques restes subsistent aujourd’hui. Une brève incursion dans le temps!.

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 11:30:00. EUR.

Beffroi de Richerenches Devant le beffroi

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover Richerenches ! Discover the history of the Templars ! The history of Richerenches is largely linked to the presence of a Templar commandery from the 12th to the 14th century, of which some remains remain today. A short trip back in time!

¡Descubra Richerenches ! ¡Descubra la historia de los Templarios! La historia de Richerenches está ligada en gran medida a la presencia de una encomienda templaria entre los siglos XII y XIV, de la que hoy quedan algunos vestigios. ¡Un pequeño viaje en el tiempo!

Entdecken Sie Richerenches! Entdecken Sie die Geschichte der Templer! Die Geschichte von Richerenches ist eng mit der Existenz einer Templer-Komturei vom 12. bis 14. Jahrhundert verbunden, von der heute noch einige Überreste erhalten sind. Ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit!

