PROJECTION DU SPECTACLE DE VIDEO MAPPING – FETES DE FIN D’ANNEE BEFFROI DE LA BASILIQUE Épinal, 1 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Le spectacle « Plantarium – Elisa ALMEIDA et Aurélie BUDIN (lauréates du Concours Workshop de la fête des Images 2022) sera projeté tous les soirs à raison d’une fois toutes les demi-heures, sur le beffroi de la Basilique.

Une porte qui mène à un étrange monde peuplé de plantes ; une fleur isolée sous une cloche intrigante et notre personnage, un peu prêt curieux et prêt à prendre tous les risques.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 17:00:00 fin : 2024-01-07 22:00:00. 0 EUR.

BEFFROI DE LA BASILIQUE Place Saint-Goëry

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The show « Plantarium – Elisa ALMEIDA and Aurélie BUDIN (winners of the Fête des Images 2022 Workshop Competition) will be projected every evening, once every half-hour, onto the Basilica belfry.

A door leading to a strange world populated by plants; a flower isolated under an intriguing bell and our character, a little curious and ready to take any risk.

El espectáculo « Plantarium – Elisa ALMEIDA y Aurélie BUDIN (ganadoras del concurso Taller de la Fiesta de las Imágenes 2022) se proyectará en el campanario de la Basílica todas las noches, una vez cada media hora.

Una puerta que conduce a un mundo extraño poblado de plantas; una flor aislada bajo una campana intrigante y nuestro personaje, un poco curioso y dispuesto a correr cualquier riesgo.

Das Stück « Plantarium – Elisa ALMEIDA und Aurélie BUDIN (Gewinnerinnen des Workshop-Wettbewerbs des Bilderfests 2022) wird jeden Abend alle halbe Stunde auf den Glockenturm der Basilika projiziert.

Eine Tür, die in eine seltsame, von Pflanzen bevölkerte Welt führt; eine Blume, die unter einer intriganten Glocke isoliert ist, und unsere Figur, die ein wenig neugierig und bereit ist, jedes Risiko einzugehen.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT EPINAL ET SA REGION