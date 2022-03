Beffroi de Gravelines Place Albert Denvers Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Beffroi de Gravelines Place Albert Denvers, 23 avril 2022, Gravelines. Beffroi de Gravelines

Place Albert Denvers, le samedi 23 avril à 10:00

De palier en palier, vous découvrez les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer pour les marins et unique horloge pour les habitants. La visite se termine par une vue exceptionnelle à 360° de la cité fortifiée et ses alentours.

Entrée libre – Inscription obligatoire sur place

Visite guidée du beffroi de Gravelines Place Albert Denvers Place Albert Denvers Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Place Albert Denvers Adresse Place Albert Denvers Gravelines Ville Gravelines lieuville Place Albert Denvers Gravelines Departement Nord

Place Albert Denvers Gravelines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/

Beffroi de Gravelines Place Albert Denvers 2022-04-23 was last modified: by Beffroi de Gravelines Place Albert Denvers Place Albert Denvers 23 avril 2022 Gravelines Place Albert Denvers Gravelines

Gravelines Nord