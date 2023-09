Visite commentée du beffroi, 600 ans d’histoire Beffroi de Beaune Beaune, 16 septembre 2023, Beaune.

Visite commentée du beffroi, 600 ans d’histoire 16 et 17 septembre Beffroi de Beaune Sur inscription | 15 participants maximum | Durée 40 min | Seuls les trois premiers niveaux sont accessibles aux visiteurs

Tour d’horloge ? Tour de défense ? Tour astronomique ? Le beffroi, avec ses 600 ans d’histoire, recèle bien des mystères. Venez découvrir la longue histoire de ce monument médiéval, de son acquisition jusqu’à nos jours. Le troisième niveau offre un clin d’œil au célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, qui fête cette année les 150 ans de sa publication.

Beffroi de Beaune Place Monge, 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 80 22 08 19 https://www.beaune.fr/culture-et-loisirs/musees/le-beffroi/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 80 22 08 19 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-beaune.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:40:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:40:00+02:00

