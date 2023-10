Audition de carillon Beffroi de Bailleul Bailleul, 14 octobre 2023, Bailleul.

Audition de carillon 14 et 15 octobre Beffroi de Bailleul

Auditions par Alain Belpalme, carillonneur titulaire samedi à 15h et dimanche à 10h15 et par Florian Legrand, carillonneur, samedi à 17h.

Il sera possible de visiter le carillon le jeudi 19 octobre

à 14h30 en compagnie de Florian Legrand, carillonneur.

Réservation au Bureau d’information touristique :

tél : 03 28 49 23 79 ou mail : bailleul@coeurdeflandre.fr

Beffroi de Bailleul Place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 500 600 https://www.musee-bailleul.fr/bailleul-la-flamande https://fr-fr.facebook.com/museebenoitdepuydt [{« link »: « mailto:bailleul@coeurdeflandre.fr »}] Symbole majestueux de la ville, le beffroi compte parmi les 56 beffrois de Belgique et de France classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Du haut du chemin de ronde laissez le temps suspendre son vol en contemplant la vue exceptionnelle sur la chaîne des Monts de Flandre et la plaine de la Lys jusqu’au pays de l’Artois (contact pour les visites du beffroi : Office de tourisme Cœur de Flandre – Tél 03 28 49 23 79. bailleul@coeurdeflandre.fr – https://www.coeurdeflandre.fr/preparer-mon-sejour/les-bureaux-dinformation-touristique/bureau-dinformation-touristique-de-bailleul/).

Au pied de l’édifice, la salle gothique (Monument Historique), seul vestige du 13e siècle, dévoile dans son espace exposition la visite virtuelle du beffroi et son panorama à 360°.

La façade de l’hôtel de ville accolé à la tour du beffroi, rehaussée en son centre par une bretèche, charme par son élégance et son style néo-flamand.

Tout en haut du beffroi se trouve le carillon avec ses 35 cloches, qui rythme chaque quart d’heure de la vie de la cité de ses douces ritournelles. Parking sur la Place Charles de Gaulle ou dans la rue du Collège à côté de l’École dentellière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:35:00+02:00

2023-10-15T10:15:00+02:00 – 2023-10-15T10:50:00+02:00

Ville de Bailleul