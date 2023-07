Ascension commentée du beffroi Beffroi de bailleul Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Ascension commentée du beffroi Beffroi de bailleul Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Ascension commentée du beffroi 16 et 17 septembre Beffroi de bailleul Inscription obligatoire au Bureau d’information touristique, 24h à l’avance Du haut du chemin de ronde laissez le temps suspendre son vol en contemplant la vue exceptionnelle sur la chaîne des Monts de Flandre et la plaine de la Lys jusqu’au pays de l’Artois. Beffroi de bailleul 3 Place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 49 23 79 [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 49 23 79 »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.coeurdeflandre.fr »}] visite guidée uniquement Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-17T18:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00 Ville de Bailleul Détails Catégories d’Évènement: BAILLEUL, Nord Autres Lieu Beffroi de bailleul Adresse 3 Place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul Ville Bailleul Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Beffroi de bailleul Bailleul

Beffroi de bailleul Bailleul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul/