Le beffroi Beffroi d’Amiens Amiens, 16 septembre 2023, Amiens.

Le beffroi 16 et 17 septembre Beffroi d’Amiens Entrée libre

Peu importe l’heure sonné par le mélodieux carillon, une visite s’impose ! Silhouette incontournable du paysage et de l’histoire amiénois, le beffroi portera votre regard sur la commune et le panorama imprenable sur la ville et la cathédrale.

Beffroi d’Amiens Place au Fil – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

L. Villiers