Beethoven, Triple concerto – Trio Zeliha, Orchestre National des Pays de la Loire, 22 avril 2022, .

Beethoven, Triple concerto – Trio Zeliha, Orchestre National des Pays de la Loire

2022-04-22 – 2022-04-22

17 75 Les trois vingtenaires ont nécessairement le feu des jeunes années pour s’attaquer au magnifique Triple concerto de Beethoven, une partition empreinte d’accents tziganes et de dialogues virtuoses.

Dirigé par le Hongrois Gábor Takács-Nagy, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’une des meilleures phalanges françaises, parachève cette soirée entièrement consacrée à Beethoven en proposant la fameuse Symphonie n° 3 « Héroïque », où pointe l’écho des aspirations révolutionnaires et des batailles napoléoniennes.



Ludwig van Beethoven (1770-1827) :

● Triple concerto en do majeur, op.56

● Symphonie n° 3 en mi bémol majeur, « Eroica », op.55.

Nouveau venu dans le paysage de la musique de chambre, le Trio Zeliha a déjà séduit la critique grâce à son premier disque alliant “la fraîcheur à la poésie”

