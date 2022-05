“Beethoven Symphonie Pastorale”, Quatuor Hermès & Friends – Festival de Saint-Céré Saint-Céré, 29 juillet 2022, Saint-Céré.

“Beethoven Symphonie Pastorale”, Quatuor Hermès & Friends – Festival de Saint-Céré Saint-Céré

2022-07-29 – 2022-07-29

Saint-Céré Lot

DISTRIBUTION

Violon : Omer Bouchez

Violon : Elise Liu

Alto : Lou Yung-Hsin Chang

Violoncelle : Yan Levionnois

Alto : Léa Hennino

Violoncelle : Aurélie Allexandre d’Albronn

Durée : 1h

Lorsqu’on demande aux musiciens du Quatuor Hermès, revenus des quatre coins du monde, quelles salles les ont le plus marqués, ils citent spontanément le Carnegie Hall à New York, la Cité Interdite à Pékin ou encore le Wigmore Hall à Londres. Car il s’agit bien de l’une des formations de chambre les plus demandées, qui – pour le Festival de SaintCéré – crée un nouveau programme dans la forme originale du sextuor. Ici entourés de deux complices, chambristes de haut vol, ils nous emmènent sur le chemin de la célèbre Symphonie Pastorale, arrangée pour l’occasion. Une œuvre unique qui reste probablement la plus originale des neuf symphonies de Beethoven, et propose un véritable portrait musical de la nature, traversant différentes scènes bucoliques et paysages troublés par l’orage.

En introduction au concert, un clin d’œil à l’opéra avec un extrait du Capriccio de Richard Strauss : une page

instrumentale qui n’est pas une ouverture, ni à proprement parler un prélude, mais un moment de musique de chambre lyrique et fiévreux.

