Beethoven, Symphonie « Pastorale » – Christian Tetzlaff / Gemma New Maison de la Radio et de la Musique Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Il est bon de se rappeler qu’un jour, certains auditeurs découvrirent pour la première fois les symphonies de Beethoven. Imagine-t-on le choc ressenti par les spectateurs du Theater an der Wien, le 22 décembre 1808, lorsque dans la même soirée, Beethoven leur dévoila coup sur coup ses Cinquième, Sixième Symphonie et Quatrième Concerto ? On prétend qu’ils firent la moue… Ici la Sixième « Pastorale » a comme compagnons le Second Concerto pour violon de Chostakovitch, faux cadeau d’anniversaire pour David Oïstrakh, et une création de Claire-Mélanie Sinnhuber.

CLAIRE-MÉLANIE SINNHUBER

Cumulus Humilis pour flûte et orchestre (commande de Radio France – création mondiale) *

DMITRI CHOSTAKOVITCH

Concerto pour violon no 2

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie no 6 « Pastorale »

CHRISTIAN TETZLAFF violon

JOSÉPHINE PONCELIN DE RAUCOURT flûte

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

GEMMA NEW direction

