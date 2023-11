Beethoven, Symphonie n°9, Mikko Frank Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert symphonique avec Mikko Frank La Neuvième Symphonie de Beethoven pour se lancer dans la nouvelle année. C’est une tradition désormais bien établie de retrouver le Philhar, aux premiers jours de janvier, dans ce chef-d’œuvre de l’humanité au contact duquel il nous semble renaître. « Joie, belle étincelle divine ; Fille de l’assemblée des dieux ; Nous pénétrons, ivres de feu ; Céleste, ton royaume ! » clament les forces rassemblées au dernier mouvement, dans l’Hymne à la Joie de Schiller. Vive Beethoven ! LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie no 9 CHEN REISS soprano

GERHILD ROMBERGER alto

MICHAEL KÖNIG ténor

MATTHEW ROSE basse

CHŒUR DE RADIO FRANCE

AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY cheffe de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction Concerts courts ≤ 70’ Concert en soutien à UNICEFF Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/ https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228873138109

