Beethoven, Symphonie « Héroïque » / Maxim Emelyanychev Maison de la Radio et de la Musique Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 22h00

Maxim Emelyanychev est un peu comme un couteau suisse. Demandez-lui de jouer un concerto de Mozart (le 20e), il le dirigera aussi; attelez-le à une sonate de Brahms ou aux opéras de Haendel dont il s’est fait le champion, il vous révèlera tout l’éclat de l’Héroïque de Beethoven. Au clavecin, au piano ou sur le podium, ce Russe de 35 ans est un des musiciens les plus doués et charismatiques de sa génération. Que de casquettes… et quel programme pour ses débuts attendus au Philhar !

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour piano no 20

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie no 3 « Héroïque »

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MAXIM EMELYANYCHEV piano et direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016

