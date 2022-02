Beethoven – Sibelius Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Rhône

Beethoven – Sibelius Lyon 3e Arrondissement, 21 avril 2022, Lyon 3e Arrondissement. Beethoven – Sibelius Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

2022-04-21 18:00:00 – 2022-04-21 20:00:00 Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi

Lyon 3e Arrondissement Rhône Lyon 3e Arrondissement Rhône EUR Discret en France, James Ehnes est salué ailleurs comme l’un des plus grands violonistes vivants. Son Beethoven est un monument. Osmo Vänskä nous emmène ensuite dans sa Finlande natale, sur les traces de Sibelius et Saariaho. +33 4 78 95 95 95 https://www.auditorium-lyon.com/ Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 3e Arrondissement Adresse Auditorium de Lyon - Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Ville Lyon 3e Arrondissement lieuville Auditorium de Lyon - Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-3e-arrondissement/

Beethoven – Sibelius Lyon 3e Arrondissement 2022-04-21 was last modified: by Beethoven – Sibelius Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement 21 avril 2022 Lyon-3E-Arrondissement rhône

Lyon 3e Arrondissement Rhône