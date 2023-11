Beethoven/Schubert/Gil Shaham/Trevor Pinnock Théâtre des Champs-Elysées Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

Rendez-vous au Théâtre des Champs-Elysées pour un concert symphonique avec Trevor Pinnock

La Vienne romantique risque d’être bousculée par l’Anglais Trevor Pinnock, chef claveciniste qui a voué sa vie à Bach, Haendel et Vivaldi, et que les musiciens de l’Orchestre National de France aiment à retrouver dans ce répertoire. La Neuvième Symphonie, dite La Grande , créée onze ans après la mort de Franz Schubert sous la direction de Mendelssohn , voisine avec l’unique Concerto pour violon de Beethoven, sous l’un des plus brillants archets des dernières décennies, Gil Shaham, qui laisse au disque une lecture engagée et pleine de surprises de ce poème d’amour beethovenien.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto pour violon

FRANZ SCHUBERT

Symphonie n o 9 « La Grande »

GIL SHAHAM violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

TREVOR PINNOCK direction

Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris

