Beethoven, Rossini

du jeudi 13 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 à Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

du jeudi 13 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 à Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

### La musique des temps à venir **Beethoven est le premier compositeur à savoir qu’il est un génie et à oser l’affirmer à la face du Monde.** Le personnage n’est pas facile : trop tumultueux, trop bouillonnant, trop pétri de certitudes, trop…Y a-t-il seulement un sujet sur lequel Beethoven n’en fasse pas « trop » ? Ni Mozart, ni Haydn avec qui il ira étudier ne l’ont apprécié. Pour le caractériser, peut-être le plus simple est-il encore de lui laisser la parole ? Voici ce qu’il écrit en octobre 1806 au Prince Lichnowsky qui veut l’obliger à jouer pour les troupes françaises stationnées dans son château : « Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a eu et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un Beethoven. » ### Programme **Ludwig van Beethoven** (1770-1827) * _Symphonie pastorale_ * _Version cordes de Carl Fischer_ **Gioacchino Rossini** (1792-1868) * _Sonate pour cordes n°3_ **Sigismond von Neukomm** (1778-1858) * _L’Amante abandonnée : Amour-Infidélité-Désespoir_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Orchestre de Chambre de Toulouse ](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/concert/beethoven-rossini-2/) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 13 et vendredi 14 janvier à 20h30

De 0€ à 26€

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France

2022-01-13T20:30:00 2022-01-13T22:30:00;2022-01-14T20:30:00 2022-01-14T22:30:00

