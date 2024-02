Beethoven, Missa Solemnis Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

La Missa Solemnis est ma meilleure oeuvre, mon plus grand ouvrage écrivait Beethoven, alors au seuil de son existence.

Le Cercle de l’Harmonie présente pour la première fois une musique religieuse de cette envergure. Bien connu des Aixois, cet orchestre de solistes jouant sur instruments d’époque est en résidence au Grand Théâtre de Provence depuis 2018. Son directeur musical et fondateur, Jérémie Rhorer, a reçu depuis ses débuts les louanges de la critique, récompensant le musicien exceptionnel (Le Figaro) et l’excellentissime chef d’orchestre (Le Monde). Particulièrement à l’aise dans les répertoires classique et romantique, il s’attache à révéler dans cette œuvre la profondeur de certains passages autant que ses instants les plus extatiques. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

