Beethoven Metalo Vivace de la Cie MONSIEUR LE DIRECTEUR Parc du Château – MERY sur OISE, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Méry-sur-Oise.

Beethoven Metalo Vivace de la Cie MONSIEUR LE DIRECTEUR

Parc du Château – MERY sur OISE, le mercredi 14 juillet à 17:30

On y écoute de la musique métal exécutée piano solo et on y découvre la 9ème symphonie tronçonnée par un curieux et volubile chef d’orchestre qui joue de la guitare électrique tout en grimpant à la corde. Humour et auto-dérision incarnés, performance sportive et artistique à l’œuvre, de l’originalité, un cocktail énergique pour faire rêver petits et grands. Suspendu par la taille, par les pieds, la tête à l’envers ou à l’horizontale, Christophe Bouffartigue offre un concert de haute voltige et fait de Beethoven une véritable star du rock. Dans le cadre de **Méry Plouz’** en partenariat avec la **ville de Méry sur Oise**

Gratuit – Tout public

Solo de guitare symphonique sur corde lisse. Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol: c’est le programme décoiffant de cette performance intrépide.

Parc du Château – MERY sur OISE Avenue Marcel Perrin – MERY SUR OISE Méry-sur-Oise Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T17:30:00 2021-07-14T18:00:00