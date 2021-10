Genève Bâtiment des Forces Motrices (BFM) Genève Beethoven, Mendelssohn, Mascagni & Brahms Bâtiment des Forces Motrices (BFM) Genève Catégorie d’évènement: Genève

_C’est avec un immense plaisir que l’Orchestre Symphonique de l’AMAmusique, en collaboration avec le CPMDT et en partenariat avec les Amis du Concours de Genève, vous annonce le concert du lundi 29 novembre 2021 à 20h00 au Bâtiment des Forces Motrices (BFM), dirigé par Roberto Rega._ ### **Programme** : **Ludwig Van Beethoven** _Ouverture Egmont_ **Felix Mendelssohn-Bartholdy** _Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur op. 64_ Soliste : Ryoko Yano, lauréate du Concours de Genève 2004 **Pietro Mascagni** _Elevazione, extrait de la Messa Di Gloria_ Solo de violon, Andreas Bottaro **Johannes Brahms** _Schicksalslied_ Chœur Arte Musica, Thônex Chœur Ars Vocalis, Lausanne ### **Informations concernant la billetterie** : Vous pouvez acheter vos places via le réseau Billetterie Ville de Genève (renseignements : par téléphone en Suisse au 0800 418 418 ou depuis l’étranger au +41 22 418 36 18 ou par e-mail ([billetterie-culture@ville-ge.ch](mailto:billetterie-culture@ville-ge.ch) )) dont les points de vente à Genève sont les suivants : * Maison des Arts du Grütli (16 rue du Général Dufour) * Espace Ville de Genève (2 boulevard Carl-Vogt) * Cité Seniors (28 rue Jean-Charles Amat) * BFM le soir du concert (ouverture du guichet dès 19h00 et achat de billet​(s) en espèces uniquement) Lien pour le site internet de la Billetterie Ville de Genève : [[https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10228427877253](https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10228427877253)](https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10228427877253)

Tarifs – Normal : 25 à 45 Fr.- ; AVS/AI/Etudiants/Chômeurs : 20 Fr.- ; Enfants jusqu’à 16 ans : 10 Fr.-

