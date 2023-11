Beethoven, la cinquième Salle Gaveau Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 17h00 à 18h30

.Tout public. payant

Une journée à la découverte de Beethoven avec l’Orchestre Lamoureux !

Quatre notes devenues le symbole de la destinée humaine, une œuvre qui marque un tournant dans l’histoire de la musique, c’est bien sûr la cinquième symphonie de Beethoven ! Comme dans son unique opéra Fidelio, le compositeur de Bonn, avec son air de concert Ah perfido dessine en quelques notes personnage et situation, et nous plonge dans le drame. En miroir, Adrien Perruchon propose la découverte de la troisième symphonie d’Emilie Mayer, artiste allemande à la charnière du classicisme et du romantisme, dont l’œuvre se place donc en directe filiation de Haydn et Beethoven.

Venez assister à notre avant-concert à 16h30 en présence de l‘Orchestre à l’Ecole de Saint Florent le Vieil !

Retrouvez également les musiciens de l’Orchestre Lamoureux à 10h pour un Bébé Concert dédié à Beethoven.

Salle Gaveau 45-47 rue La Boétie 75008 Paris

Contact : https://orchestrelamoureux.com/concerts/beethoven-la-cinquieme-2/ +33649958641 communication@orchestrelamoureux.com https://www.billetweb.fr/beethoven-la-cinquieme

Jessica Das