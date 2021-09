Beethoven / Jordi Savall Philharmonie de Paris, 15 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 15 octobre 2021

de 20h30 à 22h21

payant

Dernière étape de l’intégrale des symphonies de Beethoven entamée en juin 2019 par Jordi Savall et le Concert des Nations, plus souvent entendus sur des répertoires antérieurs à Beethoven.

L’orchestre sur instruments d’époque fondé il y a plus de trente ans par Savall et Figueras, désireux de revitaliser un répertoire historique allant du baroque au romantisme tout en respectant rigoureusement l’esprit original de chaque œuvre, s’est récemment tourné (après une petite incursion en 1996) vers le répertoire beethovénien. Leur disque paru à l’été 2020 chez Alia Vox, qui réunit les cinq premières symphonies, démontre l’attention particulière portée par Savall, « chef-musicologue », aux instruments d’époque, mais aussi aux effectifs, aux tempi et aux attaques. Un Beethoven fougueux et renouvelé : on a hâte de les entendre s’attaquer au monument de la Neuvième.

Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

