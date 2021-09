Beethoven / Jordi Savall / Le Concert des Nations Philharmonie de Paris, 5 octobre 2021, Paris.

Célébration beethovénienne avec cette lecture, par Jordi Savall et Le Concert des Nations, de la « Pastorale », telle une frémissante et puissante peinture sonore, et de la Symphonie n° 7, dont la profondeur épique et l’organicité rythmique subjuguèrent Wagner.

Deux gemmes de l’imposant corpus beethovénien se succèdent dans ce programme à la gloire de « Ludwig van ». Dans sa Symphonie n° 6 « Pastorale » de 1808, le compositeur, tout en insistant sur la subjectivité des sensations exprimées, emprunte la voie de la musique descriptive : murmure du ruisseau, bruissement du feuillage, chants d’oiseaux rendus par les trilles, coups de tonnerre confiés aux timbales se succèdent pour animer un vibrant « paysage sonore ». Plus purement musicale, la Septième (1813) délaisse les jeux de l’imitation pour fonder une puissante architecture dramatique, fondée sur le rythme. Parmi les points culminants d’une œuvre non dépourvue d’arrière-plan patriotique, se trouvent le fulgurant Finale (qualifié par Wagner de « bacchanale ») et l’obsédant Allegretto, marche ornée de somptueux contrechants.

