Brioude, Haute-Loire "Beethoven et la France"

Haute-Loire

"Beethoven et la France" Brioude, 19 novembre 2021

2021-11-19 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-19 19:30:00 19:30:00

Brioude Haute-Loire Brioude EUR Nicole Tamestit, violoniste et Pierre Bouyer qui joue un piano-forte viennois ont construit un programme “Beethoven et la France” +33 7 86 61 39 71 https://www.amisdelabasilique.org/ Brioude

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

