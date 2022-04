Beethoven dans tous ses états Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Catégories d’évènement: Bondy

Copier et transcrire la musique d’autres que soi-même a toujours été un moyen d’apprendre. Qu’on repense aux scriptoriums des abbayes du Moyen-Âge., où les moines copistes recopiaient en les commentant les précieux manuscrits venus du monde entier. Cet acte de transcrire est toujours vivace, non plus pour diffuser les œuvres, car l’imprimerie a pris le relai de la main du copiste, mais pour démultiplier les possibilités de jeu. Ainsi, c’est l’occasion de donner des éclairages nouveaux sur les œuvres, d’en faire une interprétation, car la transcription impose de choisir ce que l’on va faire entendre. Avec : **Rose-Marie Negrea** – **Serge Perevozov** Violon **Leïla Pradel** Alto **Ursula Richter** Violoncelle **Marie-Clotilde Matrot** Piano Concert Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Avenue Barbusse 93 140 Bondy Bondy Seine-Saint-Denis

2022-04-20T20:30:00 2022-04-20T22:30:00

