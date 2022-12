Beethoven, Concerto n°4 / Rudolf Buchbinder, 6 avril 2023, .

Le jeudi 06 avril 2023

de 20h00 à 22h00

. payant

de 10 à 67€

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert symphonique avec le pianiste Rudolf Buchbinder qui interprètera aux côtés de l’Orchestre National de France le concerto n°4 de Beethoven.

Le style classique, mode d’emploi. On ne saurait imaginer programme illustrant plus directement les sources des formes, la symphonie et le concerto, qui ont fait le socle de la musique orchestrale européenne. Pour ce faire, il suffit de revenir aux trois compositeurs de la première École viennoise : Haydn, souvent défini comme le père de la symphonie, dont on entendra tout simplement la Première Symphonie ; Mozart, dont la Quarantième est sans doute la plus célèbre de toutes ; et Beethoven, l’enfant spirituel des deux précédents, dont le Quatrième Concerto est le plus limpide et le plus lyrique qui soit. Ou comment le genre instrumental est devenu expressif.

JOSEPH HAYDN

Symphonie n° 1

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano et orchestre n° 4

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Symphonie n° 40

RUDOLF BUCHBINDER piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

CRISTIAN MĂCELARU direction

Marco Borggrever