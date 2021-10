Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse Beethoven Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert ——- **Orchestre de chambre de Toulouse** Beethoven est le premier compositeur à savoir qu’il est un génie et à oser l’affirmer à la face du monde. Ni Mozart, ni Haydn avec qui il ira étudier, ne l’ont apprécié. Voici ce qu’il écrit en octobre 1806 au Prince Lichnowsky qui veut l’obliger à jouer pour les troupes françaises stationnées dans son château : « Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a eu et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un Beethoven. » **15h15 – concert commenté**

