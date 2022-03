Beethoven à Beaune _ Vendredi 22 avril_ “Les Chemins Croisés” , Concert Quatuor Modigliani Beaune, 22 avril 2022, Beaune.

Beethoven à Beaune _ Vendredi 22 avril_ "Les Chemins Croisés" , Concert Quatuor Modigliani Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune

2022-04-22 20:00:00 – 2022-04-22 23:30:00 Lanterne Magique 19 Rue Poterne

Beaune Côte-d’Or

Récital de Schubert

Quatuor No. 12 en do mineur D. 703

Quatuor No. 9 en sol mineur D. 173

Quatuor No. 14 en ré mineur D. 810 « La Jeune Fille et la mort »

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s’impose parmi les quatuors les plus demandés de notre époque, invité régulier des grandes séries internationales et salles prestigieuses dans le monde entier.

« Chemin croisés » évoque Schubert et Beethoven et leur rencontre manquée. « Schubert avait une très grande estime pour Beethoven. Il aurait été tellement heureux, si cela lui avait été possible, de se rapprocher de Beethoven, mais celui-ci était dans les dernières années de sa vie tout à fait farouche et inabordable », raconte le compositeur Joseph Von Spaun. Ce programme, comme un hommage au grand compositeur, propose trois quatuor, dont le No. 14, « La Jeune Fille et la mort ».

Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune

