Beethoven à Beaune _ Concert PAUL LAY « Full Solo » Beaune, 21 avril 2022, Beaune.

Beethoven à Beaune _ Concert PAUL LAY « Full Solo » La Lanterne Magique 19 rue Poterne Beaune

2022-04-21 20:00:00 – 2022-04-21 La Lanterne Magique 19 rue Poterne

Beaune Côte-d’Or

Le pianiste de jazz Paul Lay réinvente les plus belles pages de Beethoven en improvisant à partir des thèmes du compositeur. Paul Lay développe au piano de nouvelles formes à partir de fragments des bagatelles, des sonates pour piano (Clair de Lune, Appassionata, Waldstein), des lieders, quatuors et symphonies de Beethoven tout en y conservant l’esprit du compositeur : du rythme, des mélodies entêtantes, des ruptures, du silence et surtout du mystère. Il s’agit ainsi d’un long voyage entre écrit et improvisé, mêlant la partition originale aux autres univers musicaux de Paul Lay : le jazz, le blues, et les musiques improvisées.

« Entre écrit et improvisé, l’ovni du piano combine l’esprit du classique, celui du jazz et du blues avec brio. » Radio France

« Le pianiste fait swinguer la Lettre à Élise ou l’Hymne à la joie avec une grâce inouïe. Et signe de saisissantes compositions inspirées du maître allemand. » Télérama (ffff)

« Ils ne sont pas nombreux les pianistes de jazz à investir les standards de la musique dite classique avec tant de subtilité, d’intelligence, d’humour pince-sans-rire et d’habilité. » Philippe Cassard, L’Obs

La Lanterne Magique 19 rue Poterne Beaune

